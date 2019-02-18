أردوغان: ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتظر تطهير مدينة منبج السورية في أقرب وقت ممكن.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، عن الرئيس قوله "ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن، وفاء للوعود التي قطعت لنا".

#عاجل|#أردوغان: نحن ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن، وفاءً للوعود التي قطعت لنا. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2019

​وتابع الرئيس "لن نغض الطرف عن تأسيس تنظيم إرهابي بجوارنا وسندمر الممر الإرهابي على حدود تركيا الجنوبية".

#عاجل|#أردوغان: لن نغض الطرف عن تأسيس تنظيم إرهابي بجوارنا وسندمر الممر الإرهابي على حدود تركيا الجنوبية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2019

​وأضاف "إن لم نفعلها اليوم فحتما سنوجه ضربة قاسمة للإرهابيين في قادم الأيام".

#عاجل|#أردوغان مخاطبا الأمريكيين: ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة رغم أننا ندفع ثمنها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2019

​ووجه أردوغان حديثه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا "ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة رغم أننا ندفع ثمنها".