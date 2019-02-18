بعد اتفاق الدولتين... الروس يدخلون الإمارات دون تأشيرة

دخلت اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرات، بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ في 17 فبراير/ شباط الجاري.

© Sputnik . Natalia Seliverstova إلغاء نظام التأشيرة بين روسيا والإمارات يدخل حيز التنفيذ

موسكو — سبوتنيك . وجاء في وثيقة منشورة على موقع "بوبليكيشون برافو غوف رو" اليوم الاثنين، "اتفقت حكومتا روسيا والإمارات العربية المتحدة، اللتان ترغبان في تبسيط شروط السفر لمواطني بلديهما، على أنه من أجل دخول دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج الروس إلى جواز سفر دبلوماسي، جواز السفر الرسمي، أو جواز سفر لمواطني روسيا، الذي يثبت هوية المواطن الروسي خارج روسيا، بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر".

وتفرض نفس الشروط تقريبا على وثائق السفر للمواطنين الإماراتيين الذين يعتزمون دخول أراضي روسيا.

وتنص الوثيقة في الوقت نفسه، على أن مواطني روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حاملي جميع أنواع جوازات السفر يمكنهم استخدام حق الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما خلال 180 يوما إذا لم ينووا العمل أو الدراسة أو الإقامة في أراضي الدولة الأخرى.

يذكر أن المواطنين الروس يحصلون على تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول إلى البلاد، في حين يجب على مواطني الإمارات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.