تسجيل
18:57 18 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    مدينة تل أبيب

    أزمة دبلوماسية تدفع دول أوروبية لإلغاء مشاركتها في قمة إسرائيلية

    © Sputnik . I. Nosov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قررت جمهورية التشيك إلغاء مشاركتها في قمة "فيزغارد" التي كان مقررا عقدها في إسرائيل، اليوم الإثنين، فيما تعد ثاني دولة من المجموعة تعتذر عن عدم المشاركة في القمة بعد بولندا.

    رام الله — سبوتنيك. وأفادت قناة "i24 " الإسرائيلية، عصر اليوم الإثنين، بأن "إلغاء بولندا مشاركتها بقمة فيزغارد (تضم بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر) دفع التشيك إلى إلغاء القمة المنعقدة في إسرائيل حيث سيستعاض عنها بعقد اجتماعات ثنائية بدلا منها".

    بولندا
    © Kpalion
    للمشاركة في مؤتمر "وارسو"... نتنياهو في بولندا قريبا

    وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أعلن، أمس الأحد، انسحاب بلاده من القمة الذي كان مقررا أن يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة أربع دول من وسط أوروبا، عدما قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "الكثير من البولنديين" تعاونوا مع النازيين في الحرب العالمية الثانية ويشتركون في تحمل المسؤولية عن المحرقة النازية (الهولوكوست).

    واعتبر مورافيسكي تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي "غير مقبولة تماما" و"عنصرية".

    ويشير تطور اليوم إلى تفاقم الخلاف الذي بدأ الخميس الماضي عندما قال نتنياهو إن "البولنديين تعاونوا مع النازيين".

    وقال مكتب نتنياهو إن التصريح نقل بشكل خاطئ. واستدعت الحكومة البولندية السفيرة الإسرائيلية، يوم الجمعة، آنا آزاري، ولكنها قالت إنها غير راضية عن التفسير الذي يقول إن تصريح نتنياهو نقل بشكل خاطئ.

    وبدوره رفض  نتنياهو تصريحات نظيره البولندي عن تورط يهود في المحرقة "الهولوكوست" خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن المحرقة كان هدفها إبادة الشعب اليهودي بأكمله.

    وقال رئيس الوزراء البولندي، بوقت سابق، إن يهودا كانوا ضمن من قاموا بالهولوكوست، وإنهم "شأنهم شأن البولنديين، والروس، والأوكرانيين".

    وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم والتي كادت أن تختفي على يد النازيين.

    وتصاعدت حدة التوتر أيضا بين إسرائيل وبولندا العام الماضي بعد أن طرحت بولندا تشريعا جديدا يجرم استخدام جمل مثل "معسكرات الموت البولندية" ويعاقب من يستخدمه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

    ولاحقا خففت بولندا من حدة التشريع وألغت عقوبة السجن بعد ضغوط من الحكومة الأميركية وانتقادات حادة في إسرائيل.

    انظر أيضا:

    رئيس بيلاروس: لن نقف موقف المتفرج إذا بدأت بولندا "التلويح بالسلاح"
    بولندا تشتري صواريخ أمريكية جديدة بملايين الدولارات
    بولندا: لا نرغب في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي البلاد
    للمشاركة في مؤتمر "وارسو"... نتنياهو في بولندا قريبا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, التشيك, بولندا, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    معرض "آيدكس 2019" يفتتح أبوابه في أبو ظبي
    ترامب يدعو حلفائه الأوروبيين لمحاكمة أكثر من 800 إرهابي من داعش تم أسرهم في سوريا
    خذوا "دواعشكم" وحاكموهم
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك