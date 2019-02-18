نتنياهو: معظم الدول العربية لا تنظر لإسرائيل كعدو بل كحليف في وجه الإرهاب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدوا بل حليفا لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب.

© REUTERS / ANDREAS GEBERT قطر تكشف شرط العيش بسلام مع إسرائيل وتوجه دعوة عاجلة بشأن إيران

القاهرة — سبوتنيك . صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، وإنما حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين 18 شباط/ فبراير خلال كلمة في مؤتمر "منظمات اليهودية الأمريكية" إن "هناك تغيرا هائلا فيما يخص قبول إسرائيل من دول العالم، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، بل أصبحت تنظر إليها على أنها حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب الإسلامي، سواء من المتطرفين السنة أو المتطرفين الشيعة".

وأضاف نتنياهو "في مؤتمر وارسو العديد من الدول العربية شاركت، والتركيز كان منصبا على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة".

وتابع نتنياهو "العالم كان يقول أن علينا حل القضية الفلسطينية أولا، ولكننا عكسنا المعادلة، في البداية علينا أولا أن نبني قوتنا، هكذا سننفتح على العالم والدول العربية، وهذا يقودنا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".