رئيس البرلمان التركي يعلن استقالته

وقال يلدرم مخاطبا النواب "اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا".
وأشار يلدريم إلى أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا، خلفا له، صباح غد الثلاثاء.
أنجز خلال توليه منصب وزارة النقل والملاحة البحرية في تركيا العديد من المشاريع الاستثمارية والتي تقدر بنحو 85 مليار دولار أمريكي، وكان الإنجاز الأكبر له هو المخاطرة ودخول تحدٍّ في استكمال مشروع العصر ميترو مرمراي الذي يصل القارتين الآسيوية والأوروبية تحت الماء، إضافة إلى نفق أوراسيا للسيارات، علاوةً على جسر السلطان سليم الأول، وجسر خليج إزميت الواصل بين إسطنبول وإزمير.
وشغل يلدرم منصب رئيس وزراء تركيا في 2016-2018، وترك هذا المنصب بسبب إلغائه بعد انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، وفي يوليو من العام الماضي ، تم انتخابه رئيسا للبرلمان التركي. ويعتبر واحدا من أقرب السياسيين الأتراك إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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