الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات الجبير

أكد المتحدث بأسم الخارجية بهرام قاسمي، الاثنين، ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأخيرة في باكستان عن إيران، أن "تصريحات الجبير كاذبة ونابعة عن حقد بالنسبة لإيران وهذا لن يغير هذه الحقيقة أن السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة والعالم".