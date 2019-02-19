ترامب في مأزق... 16 ولاية أمريكية ترفع دعاوى قضائية ضده

© AP Photo / Hans-Maximo Musielik, File "تحدي الحائط"... سر حالة الطوارئ الـ59 في تاريخ أمريكا ولماذا أثارت ذعر أعداء ترامب

موسكو — سبوتنيك . وقالت صحيفة " نيويورك تايمز " اليوم الثلاثاء، نقلا عن وثيقة المحكمة: إن "16 ولاية أمريكية من بينهم كاليفورنيا ونيويورك، لجئوا، أمس الاثنين، إلى المحكمة بسبب خطط الرئيس ترامب لاستخدام سلطته لفرض حالة الطوارئ لإنفاق مليارات الدولارات على جداره الحدودي".

وفي محاولة للضغط عليه، تجمع معارضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام البيت الأبيض احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض الكونغرس تمويل بناء جدار فاصل على حدود المكسيك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس لاستخدام ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية من التدفق على بلاده.