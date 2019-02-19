روسيا ترسل إلى فنزويلا 300 طن من الأدوية

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المساعدات الإنسانية الروسية التي تقدر بـ300 طن ستسلم إلى فنزويلا في 20 فبراير/شباط.

© Sputnik . Anton Denisov موسكو تكشف هدف واشنطن من إرسال مساعدات إلى فنزويلا

وتقدم المساعدات إلى فنزويلا كل يوم، وقال مادورو، ستسرسل المساعدات بشكل قانوني يوم الأربعاء 20 فبراير/شباط، عن طريق المطار الدولي في كاراكاس.

من جانب آخر شدد الرئيس الفنزويلي أنه لا يحتاج إلى مساعدات واشنطن التي تحاول تنظيم انقلاب في البلاد.

كما تستمر أمريكا في تهديد الجيش الفنزويلي الذي يدعم مادورو، وفي هذا السياق أكد دونالد ترامب مرة أخرى أن الضباط سيفقدون كل شيء إذا لم ينضموا إلى زعيم المعارضة خوان غويدو الذي أعلن نفسه رئيسا.

Russia ready to help Venezuela resolve crisis, warns U.S. against meddling https://t.co/I2XKiwiUwA pic.twitter.com/eBjoFVh2TZ — instant.com.pk (@instantsPost) February 13, 2019

ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة تفضل انتقال السلطة "السلمي" في فنزويلا، لكن جميع الاحتمالات مطروحة.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.