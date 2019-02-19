روسيا ترسل إلى فنزويلا 300 طن من الأدوية

من جانب آخر شدد الرئيس الفنزويلي أنه لا يحتاج إلى مساعدات واشنطن التي تحاول تنظيم انقلاب في البلاد.
كما تستمر أمريكا في تهديد الجيش الفنزويلي الذي يدعم مادورو، وفي هذا السياق أكد دونالد ترامب مرة أخرى أن الضباط سيفقدون كل شيء إذا لم ينضموا إلى زعيم المعارضة خوان غويدو الذي أعلن نفسه رئيسا.
Russia ready to help Venezuela resolve crisis, warns U.S. against meddling https://t.co/I2XKiwiUwA pic.twitter.com/eBjoFVh2TZ— instant.com.pk (@instantsPost) February 13, 2019
ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة تفضل انتقال السلطة "السلمي" في فنزويلا، لكن جميع الاحتمالات مطروحة.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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