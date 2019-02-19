عقب هجوم كشمير... باكستان تناشد الأمم المتحدة لتهدئة الهند

ناشد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، المساعدة في تخفيف التوتر بين بلاده والهند.

وتأتي مطالبة قريشي عقب تفجير انتحاري في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، حملت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه.

© REUTERS / HANDOUT صور طريفة من زيارة ابن سلمان إلى باكستان

وهدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بـ"رد قوي" على التفجير الذي أعلنت جماعة إسلامية متشددة تربطها صلات بباكستان مسؤوليتها عنه، ما أثار مخاوف من صراع بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لغوتيريش: "ألفت انتباهك على نحو عاجل إلى تدهور الوضع الأمني في منطقتنا بسبب تهديد من الهند باستخدام القوة ضد باكستان".

وأضاف: "من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد، على الأمم المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر"، محملا الهند مسؤولية تصعيد الخطاب العدائي لأسباب سياسية داخلية.

وتأتي مناشدة باكستان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الخصمين القديمين عقب تفجير انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير، يوم الخميس الماضي، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن.