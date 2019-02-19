عقب هجوم كشمير... باكستان تناشد الأمم المتحدة لتهدئة الهند

وتأتي مطالبة قريشي عقب تفجير انتحاري في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، حملت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لغوتيريش: "ألفت انتباهك على نحو عاجل إلى تدهور الوضع الأمني في منطقتنا بسبب تهديد من الهند باستخدام القوة ضد باكستان".
وأضاف: "من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد، على الأمم المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر"، محملا الهند مسؤولية تصعيد الخطاب العدائي لأسباب سياسية داخلية.
وتأتي مناشدة باكستان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الخصمين القديمين عقب تفجير انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير، يوم الخميس الماضي، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن.
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