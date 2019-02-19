بالفيديو... لحظة سقوط طائرتين هنديتين تصادمتا في السماء ورعب المواطنين

تحطمت طائرتان هنديتان، اليوم الثلاثاء، خلال عرض جوي في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن طائرتين من نوع هوك، تابعتين (لفريق إشراقة الشمس) لألعاب الطيران، تحطمتا في قاعدة جوية في مدينة بنغالور جنوبي الهند خلال تدريب "أيرو إنديا 2019".

وخرج الطياران سالمان ولا يوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات على الأرض أيضا.

وليس من الشائع حدوث تحطم في الطائرات المقاتلة في الهند.

تقع مدينة بنغالور في الدولة الهنديّة، في جنوبها، وهي عاصمة ولاية كارناتاكا، حيث تقع في جنوبها الشرقي، في منطقة بيالوسيمي، في قلب هضبة مايسور المعروفة باسم هضبة ديكان بريكامبريان.

وتبلغ مساحة هذه المدينة 709 كم2، أي ما يعادل 274 ميلاً مربّعاً، أمّا ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، فتبلغ حوالي 920 مترا أي 3.020 قدما. إن عدد سكان مدينة بنغالور، وبحسب إحصائية سكّانيّة عامة جرت عام 2011م، بلغت حوالي 8443675 نسمة، وبكثافة سكّانيّة بلغت 12000 نسمة في كم2 الواحد.