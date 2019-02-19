بيرني ساندرز يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية في 2020

أعلن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، فيما يعتبر ثاني محاولة له لشغل منصب الرئيس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بعد أشهر من المداولات، أعلن أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعد خسارته أمام هيلاري كلينتون في عام 2016.

وأوضحت الشبكة أن إعلان ساندرز جاء في مقابلة مع راديو "فيرمونت" العام، اليوم الثلاثاء.

​ووصفت الشبكة الأمريكية ساندرز بأنه واحد من السياسيين الأكثر شعبية بين الناخبين الديمقراطيين، لافتة إلى أن أجندته السياسية تشمل مجموعة من المقترحات التقدمية لتوسيع الرعاية الصحية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وجعل التعليم العالي مجاني.

وقال ساندرز لإذاعة "فيرمونت "العامة، خلال إعلانه ترشحه: "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرفوا بالأمر".

وكان ساندرز قد خاض سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2016، ولكنه خسر أمام منافسته هيلاري كلينتون.