بيرني ساندرز يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية في 2020

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بعد أشهر من المداولات، أعلن أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعد خسارته أمام هيلاري كلينتون في عام 2016.
وأوضحت الشبكة أن إعلان ساندرز جاء في مقابلة مع راديو "فيرمونت" العام، اليوم الثلاثاء.
BREAKING: Sen. Bernie Sanders launches 2020 presidential bid. https://t.co/n71WWqTkfH pic.twitter.com/21aARadyfR— ABC News (@ABC) February 19, 2019
ووصفت الشبكة الأمريكية ساندرز بأنه واحد من السياسيين الأكثر شعبية بين الناخبين الديمقراطيين، لافتة إلى أن أجندته السياسية تشمل مجموعة من المقترحات التقدمية لتوسيع الرعاية الصحية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وجعل التعليم العالي مجاني.
وقال ساندرز لإذاعة "فيرمونت "العامة، خلال إعلانه ترشحه: "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرفوا بالأمر".
وكان ساندرز قد خاض سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2016، ولكنه خسر أمام منافسته هيلاري كلينتون.
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