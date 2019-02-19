السفارة الأمريكية في بغداد تنفي عزم ترامب الدخول في حرب مع إيران

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد نفيها عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدخول في حرب مع إيران.

© AFP 2018 / الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مهزومة عسكريا ومفلسة سياسيا

بغداد — سبوتنيك . أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء 19 شباط/ فبراير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران "مطلقا"، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أية دولة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الإعلام نشرته "السومرية نيوز"، إن

"تصريحات الرئيس ترامب، في وقت سابق، كانت تقول إنه لا يريد من القوات الأمريكية أن تضطلع في حروب لا حاجة لنا بها"، مؤكدا أن "ترامب لا يريد الحرب مع إيران مطلقا".

وأضاف هود أن "القوات الأمركية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أي دولة"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".