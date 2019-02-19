السفارة الأمريكية في بغداد تنفي عزم ترامب الدخول في حرب مع إيران

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الإعلام نشرته "السومرية نيوز"، إن
"تصريحات الرئيس ترامب، في وقت سابق، كانت تقول إنه لا يريد من القوات الأمريكية أن تضطلع في حروب لا حاجة لنا بها"، مؤكدا أن "ترامب لا يريد الحرب مع إيران مطلقا".
وأضاف هود أن "القوات الأمركية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أي دولة"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".
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