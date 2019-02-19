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15:46 19 فبراير/ شباط 2019
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    هواوي

    مؤسس هواوي عن الحظر الأمريكي: العالم لا يمكنه العيش دوننا

    © AP Photo / Mark Schiefelbein, File
    العالم
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    هاجم مؤسس شركة "هواوي" الصينية، رين تشنغفاي، اليوم الثلاثاء، قرارات الحظر الأمريكية، واصفا إياها بأنه "تحد تواجهه الشركة".

    وقال تشنغفاي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "العالم لا يمكنه العيش دوننا، والعالم لا يمكن العيش دون تكنولوجيا هواوي الأكثر تطورا".

    شركة هواوي
    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    وتابع مؤسس هواوي: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا أبدا، لأن العالم كله يقف بجانبنا".

     وانتقد رين، 74 عاما، احتجاز ابنته مينغ وانتشو، المدير المالي لهواوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصف الخطوة بأنها تحمل "دوافع سياسية".

    وكان مؤسس "هواوي" يحاول دوما البقاء في الظل، وعدم الظهور الإعلامي بصورة مكثفة، لكنه اضطر للظهور مجددا إلى النور بعد الحملة الأمريكية على شركته واتهامه بالتجسس.

    وقال مؤسس "هواوي" "إذا انطفأت أنوار هواوي في الغرب، سيظل الشرق مشعا، أمريكا لا تمثل كل العالم".

    وأردف "حتى إذا ما تمكنوا من إقناع المزيد من دول العالم بعدم استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا مؤقتا، يمكننا دائما تقليص حجمنا، وسنظل موجودين على الساحة".

    وتواجه منغ اتهامات أمريكية بأنها أساءت استغلال صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات إلى إيران في انتهاك للعقوبات، بحسب "رويترز".

     وجاء في البيان الصادر عن وزير الخارجية الكندي خريستي فريلاند، أن أوتاوا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال غير القانوني لمواطنين كنديين وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم.

    وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/ أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

    اقترحت شركة "هواوي" الصينية فتح مختبرات التطوير لتهدئة مخاوف التجسس والمخاوف بشأن المخاطر الأمنية لمنتجاتها، ردا على مزاعم تتهم منتجاتها بالقدرة على التجسس.

    وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت أنها ستواصل السعي لتسلم منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" التي احتجزت في كندا في ديسمبر/ كانون الأول، فيما يتعلق بمؤامرة للاحتيال على بنوك.

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن بكين تحث الولايات المتحدة على سحب مذكرة التوقيف على الفور بحق منغ وان تشون، وتجنبها طلب تسلمها من كندا.

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