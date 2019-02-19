بروكسل توافق على وثيقة لمواجهة حملات التضليل قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

بروكسل — سبوتنيك. وتتحدث الوثيقة عن خوف من هجمات محتملة ضد البنية التحتية الإعلامية وحملات تضليل تهدف إلى التدخل في الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في أوروبا في مايو/ أيار المقبل.
وتقر الوثيقة بأن مصادر ومظاهر التضليل قد يجري اكتشافها ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي، فحسب بل خارج حدوده، حيث أنها قد تنبثق من عدد كبير من الكيانات الحكومية وغير الحكومية.
وتشهد دول الاتحاد الأوروبي في أواخر مايو/ أيار المقبل انتخابات في البرلمان الأوروبي.
وليست هذه المرة الأولى، التي تثير فيها المؤسسات الأوروبية قضية التهديد بالتدخل في العملية الانتخابية، حيث تضمنت الوثيقة الرسمية إشارة مباشرة إلى روسيا الاتحادية.
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