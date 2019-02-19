سلاح بحوزة "حزب الله" يثير القلق الإسرائيلي

ذكر موقع استخباراتي عبري، أمس الاثنين، أن لدى "حزب الله" اللبناني سلاح جديد يثير المخاوف لدى الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" أن لدى "حزب الله" اللبناني سلاح دقيق يمكن أن يسبب القلق لدى الجيش الإسرائيلي، ممثلا في صواريخ دقيقة، يبلغ عددها ما بين 90-250 صاروخا، ورغم أنه ليس بالكثير للحزب اللبناني، لكنه من الممكن أن يتسبب في إثارة القلاقل لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP مرشد إيران يشن هجوما حادا على زعماء الخليج و"الأمريكان الحمقى"

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن نسبة الصواريخ الدقيقة التي بحوزة حزب الله لم ولن تصل بأكملها إلى الداخل الإسرائيلي، في حال إطلاقها على إسرائيل في أية حرب محتملة مع الجيش الإسرائيلي، ولكن سيصل منها 10 % فقط، ولكن هذه النسبة القليلة تسبب القلق أيضا لدى القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، أن لدى إيران صاروخ متوسط المدى من نوع "زلزال"، بعدد يزيد عن 14 ألف صاروخ، ولكنها تحاول إنتاج خط جديد من هذا الصاروخ تحت عنوان "زلزال 2"، ويستخدم كصاروخ دقيق، ويمكن أن يصل مداه إلى 300 كم، مع التطوير والتحديث.