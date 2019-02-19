الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها من وإلى مطار إسطنبول الجديد

صرح مصدر مسؤول في اتحاد شركات السياحة والسفر التركية، أن الخطوط الجوية التركية أبلغتهم بوقف كافة رحلاتها من وإلى مطار إسطنبول الجديد الذي تم افتتاحه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لمدة شهرين.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال المسؤول، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "أخبرتنا الخطوط الجوية التركية بأنه لن يتم تنظيم رحلات طيران من وإلى مطار إسطنبول الجديد اعتبارا من 28 شباط/فبراير الجاري، حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل"، مشيرة إلى أن "جميع الرحلات ستنظم من وإلى مطاري أتاتورك الدولي وصبيحة كوكشن خلال الفترة المذكورة".

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وأضاف أن" الخطوط الجوية التركية أكدت في بلاغها أن الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الجديد ستبدأ في نهاية أبريل، ولكن ستنظم رحلات إلى مطار إرجان الدولي في قبرص أولا ومن ثم سيتم البدء بتنظيم الرحلات داخل البلاد".

ولم توضح الخطوط الجوية التركية سبب إيقاف الرحلات إلى مطار إسطنبول الجديد. حسب ما أكد المسؤول التركي.

وكانت إدارة مطار إسطنبول الجديد، أعلنت في وقت سابق، أن أعمال نقل جميع الرحلات من مطار أتاتورك الدولي إلى مطار إسطنبول الجديد ستبدأ في الأول من آذار/مارس المقبل ليتم إغلاق مطار أتاتورك الدولي أمام جميع الرحلات الدولية والداخلية التجارية في الثالث من الشهر ذاته.