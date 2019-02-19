ترامب منبهر بمهارات سيدة أفريقية في كرة القدم (فيديو)

اعتاد المتابعون لحساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قراءة تغريداته عن كوريا الشمالية والجدار الحدودي للمهاجرين المكسيكيين، والإشادة بنفسه، حتى قرر أن يخرج عن المألوف هذه المرة.

ولم يستطع ترامب أن يمنع نفسه من مشاركة مع متابعيه، فيديو لسيدة أفريقية، وهي تظهر مهاراتها الكروية العالية.

وأخذت السيدة طوال الفيديو، الذي تبلغ مدته ما يقرب الدقيقتان، وهي تستعرض مهاراتها الكروية بداخل قريتها الفقيرة، وعلق ترامب عليها بكلمة واحدة هي "مدهشة".

ورفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس لاستخدام ميزانيةالبنتاغون لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية من التدفق على بلاده.