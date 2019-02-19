ترامب منبهر بمهارات سيدة أفريقية في كرة القدم (فيديو)

ولم يستطع ترامب أن يمنع نفسه من مشاركة مع متابعيه، فيديو لسيدة أفريقية، وهي تظهر مهاراتها الكروية العالية.
وأخذت السيدة طوال الفيديو، الذي تبلغ مدته ما يقرب الدقيقتان، وهي تستعرض مهاراتها الكروية بداخل قريتها الفقيرة، وعلق ترامب عليها بكلمة واحدة هي "مدهشة".
Amazing! https://t.co/uUNCL1hPAk— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2019
ورفعت 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل للجدار الحدودي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس لاستخدام ميزانيةالبنتاغون لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية من التدفق على بلاده.
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