الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل طعن عدة أشخاص في مرسيليا

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام فرنسية بقيام شخص بطعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مرسيليا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

#BREAKING knife attack in #Marseille — At least 4 people have been injured. The attacker has been shot by the police pic.twitter.com/cPyAsC8mGZ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 19, 2019

​وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الثلاثاء 19 شباط/فبراير، "قام رجل بطعن اثنين من المارة في كانبيير في مرسيليا بعد ظهر الثلاثاء، وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الحادث قام المهاجم برفع السلاح وقامت الشرطة بعد ذلك بإطلاق النار عليه".