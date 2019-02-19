الشرطة السويسرية: عدة أشخاص دفنوا بعد انهيار جليدي

قالت الشرطة السويسرية، إن عددا من المتزلجين دفنوا إثر انهيار جليدي على منحدرات منتجع كران مونتانا السويسري، الذي كان مكتظا بالمتزلجين، اليوم الثلاثاء، فيما بدأ العشرات من رجال الإنقاذ محاولة انتشال ناجين.

ونقلت صحيفة "نوفيليست" المحلية عن مسؤول المنطقة نيكولا فيرو قوله إنه من المعتقد أن ما يتراوح بين عشرة أشخاص و12 شخصا محاصرون تحت الجليد؛ وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Alexander Vilf وفاة 3 متزلجين ألمان في انهيار جليدي بالنمسا

وقالت شرطة منطقة فاليز على "تويتر" "حدث انهيار جليدي في قطاع بلين-مورت وفرق البحث والإنقاذ موجودة في الموقع، عدة أشخاص دفنوا".

وفي بيان منفصل قالت الشركة المسؤولة عن التزلج في المنتجع إن دورية تابعة لها أبلغت عن الحادث الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش وأن "ملابسات الحادث ليست واضحة حتى الآن".

وقال رئيس الشركة فيليب ماجيستريتي "يوجد نحو 100 من أفراد الإنقاذ في الموقع. كما يوجد أفراد من الجيش الموجودين هنا (بالأساس) قبيل كأس العالم". ومن المقرر أن تستضيف الشركة في هذا المنتجع بطولتين للسيدات في مطلع الأسبوع المقبل.

ووقع هذا الانهيار مع بدء ذوبان الجليد الكثيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير كما تزامن مع العطلات الدراسية في بعض المقاطعات.

وقال ماجيستريتي "كان على المنحدرات نحو 8000 متزلج وكان اليوم رائعا". ويوجد حاليا في موقع الحادث طائرتي هليكوبتر وعدة فرق إنقاذ.