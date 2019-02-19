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22:25 19 فبراير/ شباط 2019
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    بناء البنك الدولي في واشنطن

    لبنان يترشح لرئاسة البنك الدولي

    © AFP 2018 / Tim Sloan
    العالم
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    أعلن مصرفي الاستثمار زياد حايك، اليوم الثلاثاء، عن ترشيحه رسميا عن لبنان، لنيل منصب رئيس البنك الدولي.

    وشارك حايك، الذي شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، منذ عام 2006، رسالة ترشيحه لرئاسة البنك الدولي، من جانب وزارة المالية اللبنانية، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

     

    وكتب: "فخور بترشيحي عن لبنان لمنصب رئيس البنك الدولي".

     

    ويقف زياد حايك في مواجهة مرشح آخر للمنصب، هو ديفيد مالباس، نائب وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، الذي واجه انتقادات من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك، لكونه يعمل لترامب، وسبق له وأن انتقد البنك والمؤسسات المتعددة الأطراف في الماضي، وفقا لـ"رويترز".

    البنك الدولي
    © flickr.com/ Shiny Things
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    وقد يؤدي دخول حايك إلى سباق الترشح، إلى جذب مرشحين آخرين للمشاركة في مسابقة، من المتوقع أن يتم تحديدها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

    ويقبل البنك الدولي الترشيحات لمنصب رئيسه، حتى 14 مارس/ آذار، وسيقوم بتضييق المجال لثلاثة مرشحين للتصويت على رئاسة مجلس الإدارة.

    وعمل زياد حايك سابقا كمدير تنفيذي لشركة "لونبريدج أسوشيتس" في لندن، كما كان عضوا في مجلس إدارة بنك "بي آي تي" في بيروت.

    وعمل حايك أيضا كمدير إداري لشركة "بير ستيرنز"، التي عمل مالباس فيها كخبير اقتصادي كبير قبل انهيارها في عام 2008.

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    أخبار العالم, العالم, البنك الدولي, دونالد ترامب, أمريكا, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
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