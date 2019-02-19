إيران: ردنا على الاعتداء الإرهابي سيكون ضد أمريكا وإسرائيل

أكد العميد محمد رضا نقدي، مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني للشؤون الثقافية، بأن رد إيران على العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مؤخراً سيكون على أمريكا وإسرائيل.

واتهم نقدي بكلمة ألقاها خلال مراسم تأبين الضحايا الذين سقطوا في الاعتداء الإرهابي في كل من بلوجستان وسيستان جنوب شرقي إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالوقوف خلف منفذي هذه الاعتداءات وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / HANDOUT إيران تكشف هوية وجنسية منفذ هجوم الزاهدان

وأضاف نقدي أن أجهزة التجسس الأمريكية والبريطانية توفر المال والإمكانيات والمعلومات لمنفذي هذه الهجمات وتضعها تحت تصرفهم.

وتابع نقدي أن "الشعب الإيراني وقف في وجه محاولات إضعاف إيران والنيل منها مراراً، وأن لا شيء سيثنيه عن الصمود والمقاومة سواء أكانت تلك الضغوط اقتصادية أو عسكرية".

وبيّن نقدي أن "إيران لن تكتفي بمعاقبة مرتكبي هذه الاعتداءات بل سترد على داعميهم بالوسائل والطرق المناسبة والفعّالة".

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن عناصر تابعة لما يسمى "جيش العدل" استهدفت يوم الأربعاء الماضي حافلة لعناصر الحرس الثوري على طريق زهدان-خاش في محافظة سيستان وبلوجستان، وأسفر هذا الاعتداء عن مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الإثنين الماضي اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في هذا الهجوم الإرهابي من خلال عملية خاصة وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخائر.