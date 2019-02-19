ترامب يريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لكنه ليس في عجلة من أمره

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الراهن، وأشار إلى أن بيونغ يانغ لم تقم في الآونة الأخيرة بأية تجارب نووية أو صاروخية، وفقا لـ"رويترز".
والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.
وتعهد الزعيمان عقب القمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن "كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا".
وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات لتقديمه "تنازلات" دون الحصول على تعهدات مؤكدة من الزعيم الكوري بإنهاء برامج تصنيع الصواريخ الباليستية.
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