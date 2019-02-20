مصدر أمريكي يعلن بدء البحث عن صواريخ إس-400 "المفقودة"

وكان مسؤول روسي عن تصدير الأسلحة الروسية قد كشف أن العاصفة البحرية دمرت وسائل تثبيت معدات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" على متن السفينة في مضيق المانش.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation روسيا تدمر صواريخ "إس-400"

واضطرت السفينة التي كانت تحمل صواريخ منظومة "إس-400" التي اشتراها الجيش الصيني إلى الصين للعودة إلى روسيا حيث تم تدمير الصواريخ المتضررة.

إلا أن مصادر أمريكية لم تستبعد أن تكون تلك الصواريخ أو بعضها غرقت في بحر المانش كما أشارت إلى ذلك جريدة "ذي درايف".

ولم تحاول روسيا أن تنتشل شيئا من بحر المانش، حسب الجريدة الأمريكية، ولكن غواصاتها قد تكون فتشت المكان الذي تكمن فيه الصواريخ "الغارقة".

وفي ظن الجريدة، فإن "الصواريخ المفقودة" تسترعي انتباه المخابرات الغربية ولا بد أن تفتش الجهات المعنية قاع بحر المانش بحثا عن الصواريخ الروسية الغارقة.