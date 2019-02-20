كادت أن تخسر نصف مليون دولار... والسبب غياب الإنترنت

فازت امرأة أسترالية في ولاية تسمانيا بجائزة يانصيب تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار، إلا أنها كادت أن تخسر المبلغ بسبب عدم توفر اتصال بالإنترنت في منزلها.

وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية أن المرأة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها قررت أن تجرب حظها، واشترت في 16 شباط / فبراير الجاري، بطاقة يانصيب وكانت واحدة من بين 12 فائزا، لكنها لم تدرك ذلك على الفور.

وقالت المرأة:

"لا توجد لدينا خدمة الإنترنت في المنزل، ولا أقرأ الصحف، لذلك لم أعرف أن شخصا في منطقتنا قد فاز بالجائزة".

وأوضحت المرأة أنها لم تقرر بعد كيف سوف تنفق المبلغ المستلم. وفقا لها، فإن الأسرة بحاجة إلى سيارة جديدة وإجراء بعض الاصلاحات في المنزل.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2018 الماضي، كادت احدى ساكنات ولاية مونتانا الأمريكية، أن ترمي تذكرة يانصيب فائزة بجائزة 50 ألف دولار ظنا منها أنها لم تربح شيئا. فقد قامت بفحص الأرقام، ووجدت أن خمسة أرقام من أصل ستة فقط تتطابق مع الارقام الرابحة، وقررت رميها. إلا أن أخاها قام بإعادة فحص التذكرة وأدرك أن تذكرة أخته ربحت جائزة قدرها 50 ألف دولار.