الخارجية الأفغانية تستدعي سفير باكستان

استدعت الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، سفير باكستان لدى كابول على خلفية تصريحاته أمس، والتي حذر فيها من تداعي التوترات بين الهند وباكستان على استقرار أفغانستان والمنطقة.

كابول- سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الأفغاني للشؤون السياسية، إدريس زمان، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، إن "وزارة الخارجية الأفغانية استدعت اليوم سفير باكستان وسلمته اعتراضا دبلوماسيا، وذلك احتجاجا على تصريحه الأخير"، مشيرا إلى أنه سوف يصدر بيان رسمي مع تفاصيل قريبا.

© REUTERS / STRINGER عقب هجوم كشمير... باكستان تناشد الأمم المتحدة لتهدئة الهند

وكان السفير الباكستاني في كابول، زاهد نصر الله، قد حذر من تصاعد التوتر الراهن بين باكستان والهند، حيث سينتج عنه تداعيات تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها بما في ذلك أفغانستان، وذلك في خضم مباحثات السلام الجارية بين طالبان والولايات المتحدة لإنهاء صراع متأجج منذ 4 عقود.

وأشار السفير، في تصريحات نقلتها محطة "طلوع نيوز" الأفغانية، إلى أنه "في حال تعرضنا لتهديد من الهند وإذا ما تصاعدت حدة التوتر بين باكستان والهند وإذا لا سمح الله تم القيام بخطوات في هذا المجال فإن المنطقة برمتها ستتأثر جراء هذه الخطوة".

واشتعل فتيل الأزمة بين الدولتين الجارتين إثر مقتل 44 جنديا هنديا بانفجار استهدف سيارتهم في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليها الأسبوع المنصرم، واتهمت نيودلهي باكستان بالضلوع في الهجوم الأمر الذي رفضته إسلام آباد.

فيما شدد السفير الباكستاني لدى كابول على حل الأزمة المستجدة عبر الطرق السلمية، أكد بأن أية خطوات عسكرية من جانب الهنود تجاه باكستان ستلقى ردا مماثلا.