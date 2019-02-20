مستشار أردوغان يعلق على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على حكم الإعدام الذي نفذته السلطات المصرية بتسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.

وقال أقطاي في تغريدتين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الإبادة في مصر يطلق عليها "الإعدام"، لافتا إلى أنه تم إعدام 6 أشخاص من السياسين المصريين الأسبوع الماضي، واليوم الأربعاء سيُعدم 9 أشخاص آخرون.

اسم الابادة في مصر: "الاعدام"

تم اعدام 6 اشخاص من السياسين المصريين في الاسبوع الماضي.

وغدا سيُعدم 9 اشخاص اخريين.

العالم يستمر بسكوته لهذه المجازر، فرنسا فرحة بــ 30 اتفاقية عقدتها مع #السيسي واروبا لا لسان ولا عين لها#mısırdaidamlardursun — Yasin Aktay (@yaktay) February 19, 2019

واستنكر مستشار أردوغان الصمت الأوروبي تجاه تلك الانتهاكات التي يرتكبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "العالم يستمر بسكوته على هذه المجازر، فرنسا فرحة بـ30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها".

وأضاف: "توجد في سجون السيسي عشرات الآلاف من جمال خاشقجي، إنه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة"، مستطردا: "الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الاعدام في سجونه".

توجد في سجون السيسي عشرات الالاف من #جمال_خاشقجي

انه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة.

ان الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الاعدام في سجونه.

تم اعدام 6 اشخاص يوم امس وغدا سيتم اعدام 9 اخرين.#فلتقف_المجازر_في_مصر pic.twitter.com/zTJWOw0XeO — Yasin Aktay (@yaktay) February 19, 2019

وقالت مصادر أمنية في مصر إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بتسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.

وقد قضت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقتل بركات إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توترا، بدأ منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013.

ولجماعة الإخوان المسلمين علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التي فر العديد من أعضاء الجماعة إليها منذ حظر الإخوان المسلمين في مصر.

وتعتبر مصر الإخوان المسلمين، وهي أقدم جماعة إسلامية سياسية في العالم في العصر الحديث، منظمة إرهابية. وسُجن أغلب قيادات الجماعة أو اضطروا للهرب خارج البلاد أو العودة للعمل السري.