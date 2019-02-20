برلين تدعو موسكو للحفاظ على المعاهدة النووية بتقليص الصواريخ المناقضة لها

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمير، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تدعو روسيا للحفاظ على المعاهدة الخاصة بالتخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بتقليص الصواريخ المخالفة لها.

موسكو — سبوتنيك. وقال ديمير في مؤتمر صحفي، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك"، للتعليق على تأكيدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن "التدابير المماثلة" التي ستضطر روسيا لاتخاذها في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا: "أنه لا يزال يتطلب من روسيا تقليص كامل وشفاف للصواريخ المتنازع عليها، لإنقاذ معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. ويبقى الكثير من الوقت حتى نهاية فترة الستة أشهر".

© Sputnik . Alexei Philippov بوتين يتحدث عن عملية تطوير صاروخ "تسيركون" الجديد