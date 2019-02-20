رئيس بوليفيا يعلن استعداد ترامب لغزو فنزويلا

أعلن الرئيس البوليفي إيفو مورالس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتدخل عسكري في فنزويلا.

وأكد الرئيس البوليفي أنه إذا قام رئيس البيت الأبيض بتنفيذ خططه، فسوف يكون مسؤولاً عن موت الناس والدمار.

وتابع مورالس "بعد الهجمات الاقتصادية على فنزويلا… يستعد ترامب لغزو هذا البلد عسكريا".

Después de atacar económicamente a #Venezuela, Donald Trump está preparando una intervención militar contra ese país. Hacemos votos para detener la violencia, de lo contrario, Trump será responsable de que vuelva la muerte y la destrucción que acompañan siempre a la guerra. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 20, 2019

ووعد موراليس بوقف العنف وعدم السماح بالتدخل العسكري.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.