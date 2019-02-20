ترامب عن ترشح ساندرز لـ"انتخابات 2020" الرئاسية: "بيرني المجنون" دخل السباق

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ترشح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وأعلن ساندرز، أمس الثلاثاء 19 فبراير/ شباط، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020. وكتب ترامب، اليوم الأربعاء: "بيرني المجنون دخل السباق، أتمنى له الخير".

Crazy Bernie has just entered the race. I wish him well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه بعد أشهر من المداولات، أعلن ساندر أنه ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعد فشله في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي أمام هيلاري كلينتون في عام 2016.

ويعد ساندرز أحد أكثر السياسيين شعبية بين الناخبين الديمقراطيين، ويتحدث عن مقترحات تهم الجماهير أبرزها توسيع برامج الرعاية الصحية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وجعل التعليم العالي مجاني.

وينضم بيرني ساندرز لمجموعة من السياسيين الأمريكيين، الذين أعلنوا ترشحهم للرئاسة الأمريكية عام 2020، وأبرزهم السيناتور إليزابيث وارن، وجو بايدن.

The Social Security Expansion Act from @SenSanders would:

✓ Increase monthly Social Security benefits

✓ Help low income retirees stay out of poverty

✓ Make the wealthy pay their fair share — SocialSecurityWorks (@SSWorks) February 13, 2019

وبدأ الاستعداد للسباق الرئاسي، كل من السناتور كامالا هاريس، النائب تولسي غابارد، والرئيس السابق لشبكة ستاربكس هوارد شولز، والسناتور كوري بوكر.

وتجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع، أن يرشح الرئيس دونالد ترامب، نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري.