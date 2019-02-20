لافروف: تهديدات واشنطن لجيش فنزويلا تدخل مباشر في شؤون البلاد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن تهديدات الولايات المتحدة لجيش فنزويلا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره الزامبي "نحن قلقون بشأن ما يحدث حول فنزويلا. إن تهديدات الولايات المتحدة، والتي تدعم وتحفز بشكل نشط المعارضة الفنزويلية، وتدعو في الواقع إلى التدخل الخارجي، هي بالتأكيد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة".

© Sputnik . Sergey Guneev رئيس بوليفيا يعلن استعداد ترامب لغزو فنزويلا

وتابع لافروف "نأمل بشدة أن يستجيب زعيم المعارضة، السيد غوايدو، للمبادرات التي تنطوي على حوار شامل بين جميع القوى السياسية في فنزويلا".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن بلادة تسعى لتحقيق "انتقال سلمي" للسلطة في فنزويلا، داعياً الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، قبل فوات الأوان.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.