إثباتا لفشل "القبة الحديدية"... منظومة دفاعية إسرائيلية جديدة

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية أن شركة "رفائيل" الأمنية الإسرائيلية بدأت بإجراء تجارب مشتركة مع الصناعات الجوية الإسرائيلية على منظومة الدفاع الجوي الليزرية الجديدة، المعروفة باسم "الشعاع الحديدي".

© AP Photo / Tsafrir Abayov للمرة الأولى في تاريخ البلدين... أمريكا تطلب شراء "القبة الحديدية" من إسرائيل

وأفادت المجلة الدفاعية الإسرائيلية أن شركة "رفائيل" بدأت باستخدام رادار حديث من إنتاج الصناعات الجوية، حيث أن الهدف من تطوير منظومة "الشعاع الحديدي" يتمحور حول إمكانية إيجاد حل للقذائف الصاروخية قصيرة المدى، مثل قذائف الهاون، التي لا تستطيع منظومة "القبة الحديدية" اعتراضها.

وأوضحت المجلة العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيحاول استخدام المنظومة الدفاعية الجديدة بالتوازي مع المنظومة الدفاعية القديمة "القبة الحديدية"، بهدف التصدي لأية قذائف صاروخية أو صواريخ قصيرة المدى، وهي الصواريخ والقذائف التي تمتلكها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسبق أن تسببت في خسائر فادحة في منطقة مستوطنات غزة، التي تحيط بالقطاع.