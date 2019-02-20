طلب روسي سعودي مشترك لشراء حصة في نوفوميت للخدمات النفطية

أرسل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وشركة أرامكو السعودية، طلبا إلى هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية للحصول على حصة في شركة نوفتوم للخدمات النفطية.

وقال ممثل عن الصندوق:

"إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالنيابة عن الكونسورتيوم أرسل طلباً إلى الدائرة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار. وناقش الصندوق بالتعاون مع شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" الشروط الأساسية للاستثمار في مجموعة شركات نوفوميت، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة في روسيا التي تعمل في تطوير وإنتاج المعدات النفطية".

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة نوفوميت، مكسيم بارليمان، تتوقع الشركة أن يؤدي التعاون المشترك بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) و آرامكو السعودية إلى فتح "نقاط نمو إضافية".

وأضاف بقوله: "لقد قمنا بتنفيذ أولى عمليات تسليم منتجاتنا إلى سوق المملكة العربية السعودية، حيث أثبتت في وقت قصير جودتها وكفاءتها العالية. وفي المستقبل القريب، وبالتعاون مع RDIF وأرامكو، نخطط لزيادة عرض منتجاتنا إلى السوق السعودي.

وفي نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف أن الصندوق وأرامكو قد وضعتا اللمسات النهائية على الصفقة الاستثمار في نوفوميت.