مجلة عبرية: صاروخ إسرائيلي موجه جديد يمكنه تدمير "إس 300"

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية الدفاعية، صباح اليوم، الأربعاء، أن شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "رفائيل" نجحت في إنتاج صاروخ موجه جديد يتم استخدامه من مسافات بعيدة لضرب أهداف فوق وتحت الأرض، وهو صاروخ يحمل مسمى "ROCKS".صواريخ "إس 300" المضادة للطائرات.
وأشارت المجلة العبرية إلى أن الصاروخ ذكي ومتطور ومجهز برأس حربي قادر على تدمير أي هدف، حتى وإن كان في مناطق محصنة جداً، وبأنه الشركة الصناعية الدفاعية الإسرائيلية ستعرض الصاروخ في معرض بالهند، الذي يسمى "AeroIndia" الأسبوع الجاري، وهو معرض مخصص لعرض وبيع الصناعات الجوية الدفاعية.
وأوضحت المجلة الإسرائيلية أن الصاروخ الجديد يتميز بتدميره لمناطق قوية ومحصنة تحت الأرض، وبأنه يتميز أيضا بدقة التصويب.
רפאל חושפת לראשונה- טיל אוויר-שטח מתקדם:— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 20, 2019
ה"ROCKS" הטיל החדש של רפאל
טיל מונחה לטווחים ארוכים במיוחד המסוגל לנטרל מטרות מתחת לפני השטח (תת-קרקע)
הוא יוצג השבוע לראשונה בסלון האווירי בהודו-AeroIndia
מצויד בראש קרבי קטלני המסוגל להשמיד מטרות מעל השטח או מתחתיו באזורים מוגנים היטב. pic.twitter.com/RmLIM67P57
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