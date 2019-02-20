مجلة عبرية: صاروخ إسرائيلي موجه جديد يمكنه تدمير "إس 300"

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية الدفاعية، صباح اليوم، الأربعاء، أن شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "رفائيل" نجحت في إنتاج صاروخ موجه جديد يتم استخدامه من مسافات بعيدة لضرب أهداف فوق وتحت الأرض، وهو صاروخ يحمل مسمى "ROCKS".

وأفادت المجلة الدفاعية الإسرائيلية أن باستطاعة هذا الصاروخ الجديد "ROCKS" تدمير الأنفاق بسهولة، كما أنه يستطيع ضرب بطاريات صواريخ "إس 300" المضادة للطائرات.

وأشارت المجلة العبرية إلى أن الصاروخ ذكي ومتطور ومجهز برأس حربي قادر على تدمير أي هدف، حتى وإن كان في مناطق محصنة جداً، وبأنه الشركة الصناعية الدفاعية الإسرائيلية ستعرض الصاروخ في معرض بالهند، الذي يسمى "AeroIndia" الأسبوع الجاري، وهو معرض مخصص لعرض وبيع الصناعات الجوية الدفاعية.

وأوضحت المجلة الإسرائيلية أن الصاروخ الجديد يتميز بتدميره لمناطق قوية ومحصنة تحت الأرض، وبأنه يتميز أيضا بدقة التصويب.