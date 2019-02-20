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18:46 20 فبراير/ شباط 2019
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    قناة آر تي في موسكو

    منظمة الأمن والتعاون تعكف على التحقيق في حجب "فيسبوك" لصفحات "آر تي"

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العالم
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    يعكف ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، أرليم ديزير، على دراسة الوضع بشأن حجب صفحة "آر تي" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

    أر تي
    © Sputnik . Constantine Chalabov
    موسكو: حجب صفحات قناة "آر تي" على "فيسبوك" غير مقبول وينتهك حرية التعبير
    وقال مصدر في المكتب الصحفي لديزير لوكالة "سبوتنيك": "ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام يتابع ويتحقق من هذه القضية".

    وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن حجب موقع "فيسبوك" لصفحات "آر تي" يعد مثالا على الضغط على وسائل الإعلام الروسية وحرية التعبير.

    هذا وأغلق موقع "فيسبوك" في وقت سابق عددا من الحسابات التي تعود لشركة "مافيك ميديا" المجموعة الصحفية المستقلة التي تعود ملكيتها جزئيا لوكالة "رابتلي"، دون سابق إنذار، وذلك بعد تحقيق أجرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث زعمت فيه وجود صلات بين الشركة والكرملين.

    إلى ذلك صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن إغلاق موقع "فيسبوك" صفحات قناة "آر تي" التلفزيونية يدل على أن هناك ضغط غير مسبوق وغير مبرر إطلاقا على وسائل الإعلام الروسية. موضحا أن سلطات بلدان غير صديقة تجاه روسيا تستفيد من العديد من الشركات التي تقدم خدمات في شبكات التواصل الاجتماعي لممارسة الضغط على روسيا.

    كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين الماضي، في بيان لها عن رفضها لقرار حجب "فيسبوك" صفحات تابعة لشبكة "آر تي" الروسية، معتبرة إياه انتهاكا لحرية التعبير. وأوضحت في بيانها أن الولايات المتحدة تسير باتجاه الرقابة المشددة وتقييد حرية التعبير في الإنترنت. هذا وأغلق موقع "فيسبوك"، عددا من الحسابات المرتبطة بـ "آر تي" دون إيضاح الأسباب، ولاسيما صفحة مشروع "إن ذا ناو" الذي يتابعه 4 ملايين مشترك.

    الكلمات الدلالية:
    حجب, آر تي, فيسبوك, موسكو
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