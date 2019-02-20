للمرة الأولى منذ عقود... تغير جذري في انتخابات "الكنيست"

في ظاهرة جديدة في إسرائيل، ولأول مرة منذ الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية، أجري استطلاع للرأي، وأوضح أن معسكر اليسار يمكنه الإطاحة بأية حكومة يمينية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) باللغة العربية، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الاستطلاع ذكر أنه يمكن لمعسكر اليسار الحصول على 61 مقعدا، مما سيتيح له إسقاط أية حكومة يمينية، خاصة لو كانت بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي.

© REUTERS . AMIR COHEN نتنياهو يؤجل زيارته إلى موسكو لأسباب سياسية داخلية