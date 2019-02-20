موت طفلة بعد تناولها آيس كريم في مطعم حائز على نجمة ميشلان

توفيت فتاة بريطانية تبلغ من العمر تسع سنوات بعد تناولها آيس كريم أثناء قضاء إجازتها في مدينة ملقة الإسبانية.

ووفقا لصحيفة الموندو الكتالونية توفيت الطفلة يوم الاثنين، 18 شباط/ فبراير الجاري في مدينة ملقة الإسبانية، في منطقة كوستا ديل سول نتيجة رد فعل تحسسي لمنتجات الألبان والمكسرات.

ففي 16 شباط/ فبراير، توجهت الفتاة الصغيرة إلى مطعم Riff الحائز على نجمة "ميشلان" في مدينة فالنسيا الإسبانية، وطلبت آيس كريم وبعد تناولها تم نقل المريضة إلى عيادة بالقرب من قرية ماربيا، ثم نقلت إلى المستشفى، بسبب تدهور حالتها الصحية.

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ووفقا لممثل عن المستشفى، تعرضت الفتاة لحساسية حادة من منتجات الألبان والمكسرات.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة تورط الوالدين في القضية.