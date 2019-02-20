بومبيو عن أزمة فنزويلا: رسالة ترامب لمادورو واضحة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن رسالة الرئيس دونالد ترامب إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واضحة، وذلك عقب خطابه الأخير، الذي تحدث فيه عن الأزمة الحالية في فنزويلا.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء 19 فبراير/ شباط، إن شعب فنزويلا مستعد لاستعادة بلاده ومستقبله، وهو يريد الحرية والديمقراطية وأمريكا تقف إلى جواره، وأطالب مادورو بأن يمنح الفنزويليين حريتهم.

President @realDonaldTrump’s remarks were very clear: Maduro must set #Venezuela free. “The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the United States of America is standing right by their side.” #EstamosUnidosVE https://t.co/HWeZCj2ZmK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 20, 2019

وكتب بومبيو على "تويتر": "رسالة الرئيس دونالد ترامب كانت في غاية الوضوح. يجب على مادورو أن يمنح الشعب الفنزويلي حريته"، مضيفا: "الشعب الفنزويلي يبحث عن الحرية وأمريكا ستقف بجانبه".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا، ودول أخرى.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.