فنزويلا تقرر إغلاق الحدود مع الجزر المجاورة

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أن فنزويلا ستغلق حدودها مع الجزر المجاورة وتعلق رحلات الطيران إليها وإعادة النظر في العلاقات الثنائية معها بعد تداول أنباء عن إرسال مساعدات إنسانية عبر الجزر الحدودية.

المكسيك — سبوتنيك. وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لقد قررت فنزويلا إغلاق الحدود، وأيضا مراجعة العلاقات مع هذه الدول. وستكون هذه التدابير سارية المفعول حتى تبدأ حكوماتهم في اتباع القوانين الدولية واحترامها".

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وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.