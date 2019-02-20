صورة نادرة... بوتين يقدم هدية للحريري في عيد ميلاده

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy كيف مرت ذكرى اغتيال رفيق الحريري على السوشيال ميديا

وذكرت التدوينة التي نشرتها الصفحة الرسمية لتحالف "14 آذار"، اليوم الأربعاء "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم هدية للرئيس الشهيد رفيق الحريري بمناسبة عيد ميلاده".

ولفتت إلى أن الصورة تم التقاطها في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، خلال لقاء عقد بين الرئيسين في الكرملين، حيث كان الرئيس الشهيد يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا استمرت 3 أيام".

ورفيق الحريري هو رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي استهدفت سيارته في بيروت، عن طريق سيارة أخرى مفخخة، وهو رجل أعمال كبير، والد سعد الحريري، حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم هدية للرئيس الشهيد #رفيق_الحريري لمناسبة عيد ميلاده، وذلك في الثاني من تشرين الثاني 2000، أثناء لقاءٍ عقد بين الرئيسين في الكريملين، حيث كان الرئيس الشهيد يجري زيارة رسمية الى روسيا استمرت 3 أيام.



Photo credit: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images pic.twitter.com/YqNlr92xx4 — Blue Force (@futuremovement) February 20, 2019

تولى رئاسة الحكومة مرتين كانت الأولى في عام 1992 حتى 1998، بينما كانت المرة الثانية في عام 2000، حتى استقالته في 2004، قبل الاغتيال بعام.

وكان الحريري يشغل منصب رئيس حزب تيار المستقبل من عام 92 حتى اغتياله في 14 فبراير عام 2005.