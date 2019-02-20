الرئاسة الإيرانية: الصين ترغب في التعاون مع الآلية المالية الأوروبية

قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، إن الصين أعلنت عن رغبتها المشاركة في الآلية المالية الأوروبية.

وأوضح واعظي أن الصين وإلى جانبها بعض الدول التي تربطها علاقات مع إيران مستعدة للتعاون مع هذه الآلية؛ بحسب وكالة "إرنا".

© REUTERS / الصين تعزز التوازن الدبلوماسي بين إيران والسعودية