جون بولتون: الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بغوايدو رئيسا للبلاد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة، الكولونيل بيدرو شيرينوس، اعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وأكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، في منشور على موقع تويتر، أن "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا".



جدير بالذكر، أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

El agregado militar venezolano en las Naciones Unidas, Coronel Pedro Chirinos, anuncia su reconocimiento del Presidente interino Juan Guaido. Él ha elegido la democracia para los venezolanos sobre la tiranía de Maduro. https://t.co/4fEyLLZC2A — John Bolton (@AmbJohnBolton) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.



ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.



واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.