بالصور... مصرع أكثر من 40 شخصا جراء حريق في بنغلاديش

قتل ما لا يقل عن 40 شخص إثر حريق اندلع في العاصمة البنغلادشية اليوم الخميس، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وقال ممثل مركز الإطفاء في بنغلاديش علي أحمد لوكالة فرنس بريس: " تم العثور على 41 جثة، وقد يكون عدد القتلى أكبر".

"We are in lack of water and the fire is still out of control" informed a fireman 6 hours after of the fire ignited. And rn, 45 are announced dead. We didn't want to start 21st February like that. #dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/9GYhaLS06E — Meem (@meemchow) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وأشار الممثل إلى أن الحريق نشب في منزل يستخدم كمستودع للمواد كيميائية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، اندلع الحريق في مستودع للمواد الكيميائية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، والمسمى "قصر هادي واحد". وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب من خلال ثلاثة مبانٍ أخرى قريبة، بما في ذلك مبنى اجتماعي، على حد قول قائد خدمة الإطفاء.

© REUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN حريق في بنغلاديش