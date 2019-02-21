إيران: لا يمكن استبعاد احتمال الصراع العسكري مع إسرائيل

وقال ظريف لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي، وفقا لرويترز.
ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف "كلا، لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية، وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".
وفي معرض حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد اتهم ظريف إسرائيل بالسعي إلى الحرب، وحذر من أن أفعالها هي والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام في المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)