إيران: لا يمكن استبعاد احتمال الصراع العسكري مع إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلا، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

وقال ظريف لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي، وفقا لرويترز.



وأضاف في مقابلة مع الصحيفة تنشر الخميس 21 فبراير/شباط، "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائما خطيرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف "كلا، لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية، وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

وفي معرض حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد اتهم ظريف إسرائيل بالسعي إلى الحرب، وحذر من أن أفعالها هي والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام في المنطقة.