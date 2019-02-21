مناقشات في البرلمان البلجيكي لإلغاء "معاشات هتلر"

بعد مضي 78 عاما من توقيع الزعيم النازي أدولف هتلر، وتحديدا في العام 1941، على قانون يقضي بمنح عدد من الأشخاص الذين حاربوا في صفوف الجيش النازي معاشات تقاعدية، لايزال 27 شخصا في بلجيكا يتلقون هذه المعاشات من الحكومة الألمانية.

فبحسب صحيفة "De Morgen" البلجيكية، لايزال هؤلاء الأشخاص وورثتهم في بلجيكا يتلقون هذه المعاشات، التي أقرها هتلر للذين قاتلوا في صفوف الجيش الألماني في فترة الحرب العالمية الثانية.

ويتراوح مقدار هذه المعاشات والاستحقاقات المالية من 425 الى 1275 يورو، في الوقت الذي تجبر فيه الحكومة الألمانية على دفع هذه المبالغ كونها الوريث القانوني وتتحمل جميع الالتزامات للحكومات السابقة.

وبحسب الصحيفة، فإن عددا من نواب البرلمان البلجيكي طالبوا بحل هذه المسألة والتوقف عن دفع هذه المعاشات.

حيث أكد النواب أن خزينة الدولة لم تتلق أي مكاسب ضريبية من هذه المعونات.

يذكر بأنه في عام 2016، تحدثت قناة "RTL" التلفزيونية الألمانية عن تقديم الحكومة الألمانية لمثل هذه المعاشات لعدد من سكان بلجيكا الذين قاتلوا في صفوف النازيين، لكن تم التحفظ عن ذكر الأسماء والمبالغ المدفوعة.