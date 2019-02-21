الناتو يحرض على الحرب

وفي محاولة جديدة زعم أمين عام سابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن روسيا تريد ضم بيلاروسيا وقد تشن حربا على بيلاروسيا لكي تقترب من حدود أوروبا.

© Sputnik . Natalia Seliverstova موسكو تسخر من رد الناتو على رسالة بوتين

ووجه أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام السابق للناتو، تحذيرا إلى شعب بيلاروسيا عبر تصريحات صحفية ادعى فيها أن بيلاروسيا قد تتعرض إلى عدوان من قبل روسيا.

ولكي يتجنب شعب بيلاروسيا "عدوان الروس" وفقا لما قاله راسموسن لصحيفة "ليغا"، عليه أن يبدأ إصلاحا يؤدي إلى الديمقراطية والحرية.

وهكذا نصح الأمين العام السابق للناتو شعب بيلاروسيا، بصورة ضمنية، بتغيير نظام الحكم، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتفادي "العدوان الروسي".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن استعداده لأرقى أشكال التكامل مع روسيا إذا أيد شعبا بيلاروسيا وروسيا ذلك.