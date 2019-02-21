ترامب ينشر فيديو لبناء جدار حدودي بولاية نيومكسيكو

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لبناء جدار حدودي مع المكسيك، رغم الخلافات القوية بينه وبين الديمقراطيين، الذي يرفضون هذا الأمر.

ونشر ترامب مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات بناء جدار قوي على الحدود الجنوبية لولاية نيوميكسيكو الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الجزء من الجدار تم استكماله قبل موعده المحدد بـ47 يوما.

We have just built this powerful Wall in New Mexico. Completed on January 30, 2019 – 47 days ahead of schedule! Many miles more now under construction! #FinishTheWall pic.twitter.com/TYkj3KRdOC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

وقال ترامب إن الجدار، الذي نشر فيديو يرصد جانب من العمل به، جرى الانتهاء منه في 30 يناير / كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه يجري بناء مسافات أخرى من الجدار على الحدود الجنوبية.

ويطالب ترامب، الرئيس الجمهوري، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء هذا الجدار، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما، خلال شهري يناير وفبراير/شباط الماضيين.

This latest action is a flagrant abuse of power, all in service of his futile pursuit of a wall that would do little to substantively address the legitimate humanitarian and public safety concerns at our border. — Gov. Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) February 14, 2019

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعدما أعادت الحكومة فتح مؤسساتها مؤقتا، كما أن حاكمة ولاية نيو ميكسيكو، ميشال لوجان غريشام، المنتمية للحزب الديمقراطي، انتقدت ترامب، وقالت في 15 فبراير، على "تويتر" إن الرئيس الحالي يريد أن يزرع الخوف داخل قلوب الأمريكيين المقيمين في المناطق الجنوبية واستغلال الجدار لأهداف سياسية، معتبرة أن ذلك سوء استخدام للسلطة.