قتيلان بإطلاق نار في ميونيخ... والشرطة: لا مؤشرات على دوافع إرهابية

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا بعد أن أبلغ سكان محليون عن إطلاق أعيرة نارية على موقع بناء صباح اليوم الخميس.

© Sputnik . Sergei Stroitelev ألمانيا تقرر استقبال المزيد من اللاجئين السوريين... ما وراء القرار الألماني

وحسب (رويترز) قال المتحدث سيفن مولر إن الشرطة تفترض أن أحد الأشخاص الذين قتلوا هو مطلق الرصاص.

وقال مولر: "لا يوجد خطر على الناس هناك"، مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه لا توجد أي مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار.

وأضاف المتحدث سفين مولر أن القتيلين رجلان وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى.

​

كانت ألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2016 ، عندما قام طالب لجوء تونسي باختطاف شاحنة، وقتل السائق ثم قيادتها في سوق مزدحمة في برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.