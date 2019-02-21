قتيلان بإطلاق نار في ميونيخ... والشرطة: لا مؤشرات على دوافع إرهابية

وقال مولر: "لا يوجد خطر على الناس هناك"، مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه لا توجد أي مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار.
وأضاف المتحدث سفين مولر أن القتيلين رجلان وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى.
#München. Schüsse in der #Au. Zwei Tote, darunter wohl der Täter. Quelle: Polizei pic.twitter.com/jQ5TG5jqJ2— Julian Hans (@juli_anh) February 21, 2019
كانت ألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2016 ، عندما قام طالب لجوء تونسي باختطاف شاحنة، وقتل السائق ثم قيادتها في سوق مزدحمة في برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.
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