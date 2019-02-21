قتيلان بإطلاق نار في ميونيخ

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا بعد أن أبلغ سكان محليون عن إطلاق أعيرة نارية على موقع بناء صباح اليوم الخميس.

وحسب (رويترز) قال المتحدث سيفن مولر إن الشرطة تفترض أن أحد الأشخاص الذين قتلوا هو مطلق الرصاص.

وقال مولر: "لا يوجد خطر على الناس هناك"، مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

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كانت ألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2016 ، عندما قام طالب لجوء تونسي باختطاف شاحنة، وقتل السائق ثم قيادتها في سوق مزدحمة في برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.