قتيلان بإطلاق نار في ميونيخ

وحسب (رويترز) قال المتحدث سيفن مولر إن الشرطة تفترض أن أحد الأشخاص الذين قتلوا هو مطلق الرصاص.
وقال مولر: "لا يوجد خطر على الناس هناك"، مضيفا أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.
#München. Schüsse in der #Au. Zwei Tote, darunter wohl der Täter. Quelle: Polizei pic.twitter.com/jQ5TG5jqJ2— Julian Hans (@juli_anh) February 21, 2019
كانت ألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2016 ، عندما قام طالب لجوء تونسي باختطاف شاحنة، وقتل السائق ثم قيادتها في سوق مزدحمة في برلين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.
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