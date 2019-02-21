تسجيل
12:57 21 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    جامعة الصداقة الروسية للشعوب

    الجامعة اللبنانية تستقبل طلبات الماجستير المشترك مع "الروسية للصداقة بين الشعوب"

    © Photo / People's Friendship University of Russia
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين لبنان وروسيا الاتحادية، أعلنت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، عن بدء قبول طلبات الانتساب إلى الماجستير البحثي المشترك بين "الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب"، وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية وكلية الآداب في الجامعة اللبنانية.

    جامعة الصداقة الروسية للشعوب
    © Photo / People's Friendship University of Russia
    اتفاق تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة الصداقة الروسية
    وكان قد وقع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، اتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب (كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية) في كانون الثاني/ يناير، حول استحداث شهادة ماجستير بحثي مشترك في العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل.

    ويقول عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، الدكتور أحمد رباح لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان يلعب دور منفتح على الثقافات والحضارات في العالم وما قمنا به في كلية الآداب هو تلبية لهذا الهدف، هدف الانفتاح على الآخرين والتعاون والشراكة مع الآخرين، وجامعة الصداقة الروسية هي من الجامعات العريقة التي تتمتع بمواصفات أكاديمية وعلمية عالية، ودخلنا معهم في محادثات أسفرت عن توقيع اتفاقية لماجستير مشترك بين كليتي الآداب في الجامعتين لخدمة الطلاب اللبنانيين والروس، بمواصفات علمية وأكاديمية عالية ومتقدمة جداً".

    كذلك بدأت كلية الآداب بإعطاء دورات لتعليم اللغة الروسية هذا العام وذلك بهدف الانفتاح على الثقافة والحضارة الروسية.

    إقرأ أيضا: الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعلم الروسية… وهذه هي الأسباب

    كما يشير رباح إلى أنه "من ضمن إطار الانفتاح على الثقافات والحضارات ندرس معظم لغات العالم، ندرس اللغة الفرنسية والإنجليزية والصينية، وبما أن روسيا أيضا دولة وازنة ولها ثقلها العالمي وبما أننا نوقع اتفاقات معها، لذلك أدخلنا اللغة الروسية على مناهجنا في العام الدراسي الماضي، وفي هذا العام نقوم بالعديد من الدورات لتعليم اللغة الروسية، في إطار التعاون القائم بيننا وبين العديد من الجامعات الروسية وليس فقط جامعة الصداقة".

    تهدف الجامعة اللبنانية من خلال هذه الماجستير إلى وضع الأطر العلمية لتعزيز دراسة العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية ما بين روسيا ودول الشرق الأوسط، ومواطن التفاعل التاريخي والحضاري الثقافي بين هذه الدول في تاريخها المشترك، والبحث في الدور الروسي فيها، ويؤطر مرحلة تاريخية تمتد من القرن الثامن عشر إلى التاريخ المعاصر.

    ويعتمد برنامج الماجستير في "العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل" منهجية تداخل التخصصات وتكاملها، فيقدم في منهاجه مقررات تجسد هذا التكامل والتداخل.  كما يعتبر هذا الماجستير الأول من نوعه بين جامعة الصداقة الروسية والجامعة اللبنانية،  متضمنا تبادل الطلاب والأساتذة في مرحلة الماجستير.

    ويحصل خريجو هذا البرنامج من الطلبة الروس واللبنانيين على شهادة الماجستير البحثي في العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل من الجامعة اللبنانية، ومن جامعة الصداقة الروسية.

    انظر أيضا:

    قصة الطفلة الروسية اللبنانية
    خبير عسكري: روسيا دولة صديقة ومن الطبيعي أن تُفتح المطارات والمرافئ اللبنانية أمام السفن والطائرات الروسية
    اتفاق تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة الصداقة الروسية
    زيارة الحريري لموسكو للتأكيد على عمق الصداقة الروسية اللبنانية
    الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعلم الروسية... وهذه هي الأسباب
    الكلمات الدلالية:
    الجامعات الروسية, أخبار روسيا الاتحادية, أخبار لبنان, ماجستير, اتفاق, بحث علمي, الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب, الجامعة اللبنانية, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق المؤتمر والمعرض العسكري آيرو إنديا 2019 (Aero India 2019) في بنغالور، الهند 20 فبراير/ شباط 2019
    انطلاق المعرض الجوي الفضائي "آيرو إنديا 2019" في الهند
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    عقوبات أمريكية على الأموال الليبية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك