دولة خليجية تستضيف إيران... وطهران: سنشارك للتعريف بالأدب المقدس

وتمثل إيران في المعرض مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية بـ 400 عنوان كتاب وأقراص مضغوطة في مختلف المجالات، ومنها الدراسات الإيرانية والفن والأدب الكلاسيكي والمعاصر والأطفال والناشئة وأدب الدفاع المقدس، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© Photo / CC سلطنة عمان تمنح ميزة جديدة للإيرانيين

وفتح المعرض أبوابه للزائرين، صباح اليوم الخميس 20 فبراير/ شباط، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ويستمر المعرض حتى 3 مارس/ آذار، بمشاركة 882 دار نشر من 30 دولة، ويضم المعرض هذا العام حوالي 523 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة.

ويعمل الجناح الإيراني فضلا عن عرض الكتب على دعوة الناشرين للمشاركة في معرض طهران الدولي الـ 32 للكتاب والتعريف بدور النشر والإصدارات الإيرانية والإتحادات والتنظيمات المعنية بالإصدارات والمؤسسات الأدبية.

ويشارك من إيران في المعرض، الكاتب هداية الله بهبودي مؤلف كتابي "شرح اسم" و"ال لام خميني" بدعم من مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية.

وتمتاز سلطنة عمان دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات جيدة مع إيران، إذ أعلنت طهران في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن زيادة وتضاعف الميزان التجاري مع سلطنة عُمان، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني، الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار.

وقال الملحق التجاري الإيراني في مسقط، عباس عبد الخاني، إن حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بلغ 870 مليون دولار، في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري، مقابل 577 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي بداية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت السلطات في سلطنة عمان إمكانية منح الإيرانيين تأشيرات دخول لمدة شهر واحد عبر مطاراتها، دون الحاجة إلى التوجه إلى السفارة العُمانية، في العاصمة طهران.

وتعتبر سلطنة عمان، واحدة من الدول المفضلة لزيارة الإيرانيين خلال فصل الشتاء.

وجاء قرار السلطات العمانية بعد أن أعلن سفير إيران في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين العُمانيين الذين يزورون إيران، بقرار من مجلس الوزراء الإيراني.